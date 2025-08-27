ردا على التحركات الأميركية، فنزويلا تنشر سفنا حربية في مياهها الإقليمية

أعلنت فنزويلا أنّها نشرت في مياهها الإقليمية سفنا حربية ومسيّرات ردّا على إرسال الولايات المتحدة عددا من المدمّرات إلى منطقة الكاريبي بدافع مكافحة الاتجار بالمخدّرات، حيث ذكر وزير الجيوش فلاديمير بادرينو في تسجيل مصوّر إنّه تمّ إرسال "دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفن أكبر حجما إلى شمال مياهنا الإقليمية"، فضلا عن "إرسال عدد كبير من المسيّرات في مهمّات متعدّدة".

وسبق لفنزويلا أن أعلنت الإثنين حشد 15 ألف عنصر من القوى الأمنية على حدودها مع كولومبيا في إطار عمليات لمكافحة الاتجار بالمخدّرات.

كما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أنها نشرت ثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة. قال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه إنّه إضافة إلى هذه المدمّرات فقد نشرت واشنطن سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدّة بأنّ البنتاغون يعتزم إرسال 4 آلاف عنصر من البحرية إلى منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، فيما رأت كراكاس في هذه الخطوات الأميركية "تصعيدا للأعمال العدائية".