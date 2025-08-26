الصفحة الدولية

الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوروبا ولكن بشرط


 

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استعداد طهران لمواصلة المفاوضات مع الدول الأوروبية، وأكد بالوقت نفسه على أن عملية بناء الثقة لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، إذ وصف بقائي في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية تهديد بعض العواصم الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الدولية عبر آلية "سناب باك" بأنه غير قانوني وذو تبعات سلبية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها إقصاء أوروبا عن مسار المفاوضات.

كما أكد أن بلاده التزمت ببنود الاتفاق النووي لسنوات، قبل أن تضطر عام 2019 إلى تقليص بعض التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفشل الأوروبيين في تعويض ذلك، مشددا على أن طهران لن تقبل بأن تكون طرفا يلتزم دون أن ينال حقوقه المنصوص عليها في الاتفاق.

فيما انتقد بقائي موقف المستشار الألماني حيال الهجمات الإسرائيلية على إيران واصفا تصريحاته بـ"المسيئة" و"المخيبة للآمال"، مذكرا بالدور السلبي الذي لعبته ألمانيا خلال حرب العراق ضد إيران عبر تزويد نظام صدام حسين بمواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

وبخصوص مستقبل المفاوضات، قال بقائي إن إيران لا تمانع في استئناف الحوار مع الأوروبيين في أي وقت، ولكنه شدد على أن التهديد بالعقوبات لن يكون وسيلة بنّاءة، مضيفا أن طهران لا ترى أي مبرر قانوني أو منطقي لاستمرار إدراج ملفها النووي في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بعد مرور عقد على توقيع الاتفاق النووي.

في حين شدد بقائي على أن إيران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، معتبرا أن أي رهان غربي على "إضعاف إيران بالضغوط" ليس سوى "وهم" ثبت سابقا أنه خاطئ .

آخر الاضافات
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
