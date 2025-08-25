استئنتاف المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية الثلاثاء

ذكرت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصادر مطلعة أن مفاوضات نووية بين إيران والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ستعقد غدا في جنيف على مستوى نواب وزراء الخارجية، إذ أفاد مصدر مطلع لوكالة تسنيم بأن مفاوضات إيران مع الترويكا الأوروبية ستركز على القضايا النووية وملف رفع العقوبات.

وبحسب التقرير، يترأس مجيد تخت روانجي الوفد الإيراني خلال مفاوضات جنيف، بينما يشارك من جانب ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة نواب وزراء الخارجية.

ويذكر أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أجروا يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا مشتركا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

فيما عرض الجانب الإيراني خلال الاتصال موقف طهران من آلية "سناب باك" المتعلقة بعودة العقوبات التلقائية، مشيرا إلى مسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، مؤكدا عدم أهليتهم القانونية والأخلاقية للجوء إلى هذه الآلية.

وحذر عراقجي من العواقب المترتبة على أي خطوة من هذا النوع بحق إيران.

بالمقابل ، أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي.

وفي ختام الاتصال، تقرر استكمال المباحثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.