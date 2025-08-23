الصفحة الدولية

إيران: تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد


أعلنت دائرة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد، حيث ذكرت الدائرة: إن "الخلية الإرهابية التي ضمّت سبعة عناصر غير إيرانيين دخلت عبر الحدود الشرقية مزوّدة بأسلحة متنوعة وأجهزة اتصال لاسلكية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات، إلى جانب سيارات ودراجات نارية ومعدات أخرى".

كما أضافت، أنه "في اشتباك مسلح عنيف استمر عدة ساعات، قُتل 6 من الإرهابيين وأُلقي القبض على اثنين آخرين، فيما أُصيب اثنان من عناصر الاستخبارات وعنصر من قوى الأمن الداخلي الإيراني".

وتابعت، أن "المعطيات تشير إلى أن هدف الخلية كان مهاجمة أحد المراكز الحيوية في شرق البلاد، كما أن أسلوب التدريب والمحاكاة على نماذج لمركز حيوي يكشف بصمات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، حيث سبق أن تم كشف عمليات مشابهة من هذا النوع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد
وزير الخارجية الهولندي يقدم استقالته بسبب إسرائيل
فقدان الثقة تدفع وزير الدفاع الأمريكي لإقالة رئيس استخبارات البنتاغون
لاريجاني يكشف آليات تعزيز الأمن والدفاع في إيران بعد الحرب ويؤكد دعم المقاومة الإقليمية
ترامب: سأحدد موقفي من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين
بحثا عن معلومات سرية.. مداهمة منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
وزير الخارجية الايراني يحذر الدول الاوربية من تفعيل آلية الزناد
محكمة أمريكية تلغي غرامة مالية على ترامب
هجوم روسي يستهدف الجيش الأوكراني
إيران: إحباط عملية إرهابية شرق البلاد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك