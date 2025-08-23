إيران: تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد

أعلنت دائرة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد، حيث ذكرت الدائرة: إن "الخلية الإرهابية التي ضمّت سبعة عناصر غير إيرانيين دخلت عبر الحدود الشرقية مزوّدة بأسلحة متنوعة وأجهزة اتصال لاسلكية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات، إلى جانب سيارات ودراجات نارية ومعدات أخرى".

كما أضافت، أنه "في اشتباك مسلح عنيف استمر عدة ساعات، قُتل 6 من الإرهابيين وأُلقي القبض على اثنين آخرين، فيما أُصيب اثنان من عناصر الاستخبارات وعنصر من قوى الأمن الداخلي الإيراني".

وتابعت، أن "المعطيات تشير إلى أن هدف الخلية كان مهاجمة أحد المراكز الحيوية في شرق البلاد، كما أن أسلوب التدريب والمحاكاة على نماذج لمركز حيوي يكشف بصمات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، حيث سبق أن تم كشف عمليات مشابهة من هذا النوع".