ترامب: سأحدد موقفي من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين

اكد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انه سيعلن موقفه من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين.

وقال ترامب، ان "الرئيس بوتين قد يحضر كأس العالم 2026 بناء على ما سيحدث في الأزمة الأوكرانية".

وتابع: "خلال الأسبوعين المقبلين سنكتشف الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية". واكمل: "لست سعيدا بالقصف الروسي على مصنع أمريكي في أوكرانيا ولا بقصف أوكرانيا خط أنابيب روسي".