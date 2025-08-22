ترامب: سأحدد موقفي من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين

اكد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انه سيعلن موقفه من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين.
وقال ترامب، ان "الرئيس بوتين قد يحضر كأس العالم 2026 بناء على ما سيحدث في الأزمة الأوكرانية".
وتابع: "خلال الأسبوعين المقبلين سنكتشف الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية". واكمل: "لست سعيدا بالقصف الروسي على مصنع أمريكي في أوكرانيا ولا بقصف أوكرانيا خط أنابيب روسي".
