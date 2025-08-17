الصفحة الدولية

وزير الداخلية الإيراني: نجاح تنظيمي وأمني عراقي مميز في أربعينية الإمام الحسين (ع)


 

صرّح وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم الأحد، بدخول أكثر من 3.6 ملايين زائر إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين(ع) هذا العام، مؤكداً أن مراسم الزيارة شهدت نجاحاً تنظيمياً وأمنياً مميزاً من الجانب العراقي، حيث ذكر مؤمني، في بيان، " في أربعينية هذا العام، تجلت من جديد ملحمة روحية عظيمة وخالدة في تاريخ العشق والولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين (ع)، لقد شهدنا تخطيطاً مناسباً وتجسيداً غير مسبوق للتآزر والتلاحم بين الشعب والعاملين في مختلف الأجهزة، ما أسفر عن إقامة متميزة لمراسم الأربعين العالمية من حيث الأمن، النظام، الخدمات الطبية والعامة، والنقل، وانسيابية حركة أكثر من 3 ملايين و600 ألف زائر إيراني".

كما أوضح، أن "نظرتنا إلى هذا الحدث العظيم نظرة عالمية، ونفخر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرت الظروف اللازمة لعبور مواطني وزوار الدول المجاورة نحو كربلاء المقدسة ليستفيد الجميع من فيض هذه الرحمة".

وأضاف، "كما أن الاستضافة الكريمة من حكومة وشعب العراق أعطت لشعار (حب الحسين يجمعنا) معناه الشامل"، معبراً عن أمله " أن يُقام هذا الحدث العالمي العظيم كل عام بمزيد من الروعة والزخم عبر التخطيط المناسب".

