طهران: التدخل الأمريكي في العلاقات الإيرانية العراقية محاولة لإثارة الخلافات

أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، اليوم الأربعاء، الموقف التدخلي الأمريكي في العلاقات الثنائية بين إيران والعراق, حيث ذكرت السفارة في بيان لها، إن "تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لإبرام مذكرة التفاهم للتعاون بين إيران والعراق دليل على السعي المتواصل لصناع القرار في أمريكا لإثارة الخلافات بين الدول المجاورة والإسلامية".

وردت على الموقف التدخلي الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين إيران والعراق، أن "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على الإرادة المشتركة لإيران والعراق لتعزيز العلاقات بين الدولتين الجارتين والإسلاميتين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعد ذلك ضماناً للسلام والاستقرار والأمن في الحدود المشتركة والمنطقة".

وتابع ان "تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لتوقيع مذكرة التفاهم الإيرانية العراقية للتعاون لتعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تُعدّ تدخلاً غير مقبول في علاقات دولتين متجاورتين مستقلتين، ودليلاً واضحاً على نهج الولايات المتحدة المزعزع للاستقرار تجاه دول المنطقة، ودليلاً على مساعي صناع القرار الأمريكيين المتواصلة لإثارة الانقسام بين الدول المجاورة والإسلامية".

كما أكدت السفارة الإيرانية في بغداد أن "مثل هذه المواقف التدخلية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول".

وفي وقت سابق، زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، رداً على توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق، أن "الولايات المتحدة تدعم السيادة الحقيقية للعراق، وليس القوانين التي من شأنها أن تجعله دولة تابعة لإيران".