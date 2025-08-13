الصفحة الدولية

طهران: التدخل الأمريكي في العلاقات الإيرانية العراقية محاولة لإثارة الخلافات


 

 

أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، اليوم الأربعاء، الموقف التدخلي الأمريكي في العلاقات الثنائية بين إيران والعراق, حيث ذكرت السفارة في بيان لها، إن "تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لإبرام مذكرة التفاهم للتعاون بين إيران والعراق دليل على السعي المتواصل لصناع القرار في أمريكا لإثارة الخلافات بين الدول المجاورة والإسلامية".

وردت على الموقف التدخلي الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين إيران والعراق، أن "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على الإرادة المشتركة لإيران والعراق لتعزيز العلاقات بين الدولتين الجارتين والإسلاميتين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعد ذلك ضماناً للسلام والاستقرار والأمن في الحدود المشتركة والمنطقة".

وتابع ان "تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لتوقيع مذكرة التفاهم الإيرانية العراقية للتعاون لتعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تُعدّ تدخلاً غير مقبول في علاقات دولتين متجاورتين مستقلتين، ودليلاً واضحاً على نهج الولايات المتحدة المزعزع للاستقرار تجاه دول المنطقة، ودليلاً على مساعي صناع القرار الأمريكيين المتواصلة لإثارة الانقسام بين الدول المجاورة والإسلامية".

كما أكدت السفارة الإيرانية في بغداد أن "مثل هذه المواقف التدخلية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول".

وفي وقت سابق، زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، رداً على توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق، أن "الولايات المتحدة تدعم السيادة الحقيقية للعراق، وليس القوانين التي من شأنها أن تجعله دولة تابعة لإيران".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران: التدخل الأمريكي في العلاقات الإيرانية العراقية محاولة لإثارة الخلافات
محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن التعاون في الظروف الجديدة
وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لمواجهة أي مغامرة جديدة من العدو
الشرطة الإيرانية: 21 ألف مشتبه به تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة
إيران تكشف نتائج عملية استخباراتية ناجحة قبالة سواحل هرمزغان
لاريجاني: اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قيد الإعداد
إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة
طهران تنفي تحديد جولة جديدة للمفاوضات مع واشنطن
إيران: لا نقبل بتغيير الجغرافيا السياسية للحدود
مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك