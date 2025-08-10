الصفحة الدولية

إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة


حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة ستصبح أهدافا مباشرة للصواريخ الإيرانية في حال اندلاع أي حرب جديدة.

وقال عراقجي إن "الجمهورية الإسلامية واجهت خطر الانزلاق نحو الحرب ثلاث مرات منذ تشكيل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان"، مؤكدا أن "طهران تعاملت مع هذه التهديدات بقدر عال من الحكمة وضبط النفس".

وفي تحذير مباشر لدول الجوار التي تستضيف قواعد أمريكية شدد الوزير الإيراني على أن "أي دعم أو تدخل عسكري من الولايات المتحدة في مواجهة محتملة سيقابل برد حاسم وسريع يجعل تلك القواعد في مرمى الردع الإيراني".

ويأتي هذا التصعيد في خضم أجواء إقليمية متوترة مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن ملفات متعددة أبرزها الوجود العسكري الأمريكي في الخليج والبرنامج النووي الإيراني.

إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
