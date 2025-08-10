إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة ستصبح أهدافا مباشرة للصواريخ الإيرانية في حال اندلاع أي حرب جديدة.

وقال عراقجي إن "الجمهورية الإسلامية واجهت خطر الانزلاق نحو الحرب ثلاث مرات منذ تشكيل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان"، مؤكدا أن "طهران تعاملت مع هذه التهديدات بقدر عال من الحكمة وضبط النفس".

وفي تحذير مباشر لدول الجوار التي تستضيف قواعد أمريكية شدد الوزير الإيراني على أن "أي دعم أو تدخل عسكري من الولايات المتحدة في مواجهة محتملة سيقابل برد حاسم وسريع يجعل تلك القواعد في مرمى الردع الإيراني".

ويأتي هذا التصعيد في خضم أجواء إقليمية متوترة مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن ملفات متعددة أبرزها الوجود العسكري الأمريكي في الخليج والبرنامج النووي الإيراني.