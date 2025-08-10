طهران تنفي تحديد جولة جديدة للمفاوضات مع واشنطن

نفت السلطات الإيرانية، اليوم الاحد، تحديد زمان أو مكان أي جولة جديدة من المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مؤتمر صحفي، تفسير التفاوض على أنه تراجع نظرية خاطئة، مؤكدا أن طهران شاركت في جميع جولات التفاوض السابقة من موقع قوة، وأثبتت تمسّكها بالمبادئ والمواثيق، في حين انتهك الطرف المقابل التزاماته مراراً، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وشدد عزيزي على أن بلاده لم تخش يوما الحوار أو التفاوض، قائلا: "لقد أثبتنا أن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته، وأن الولايات المتحدة تعتبر طاولة المفاوضات أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية"، على حد وصفه.