الصفحة الدولية

فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل


أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح "تحقيق عاجل" بعد أن وجّه حاخام، يعتقد أنه يقيم في الكيان الصهيوني، تهديدات بالقتل للرئيس الفرنسي، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، أنه "بناء على بلاغ وزير الداخلية، ومنصة "فاروس"، المخصصة الإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على العنف والكراهية عبر الإنترنت، تم فتح تحقيق بشأن "تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية".

وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نشر الحاخام الفيديو على منصة "يوتيوب"، وانتقد "قرار فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل".

وقال الحاخام في الفيديو، الذي بلغت مدته 37 دقيقة: "على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أنه من الأفضل له أن يجهز نعشه. سيريه الله ماذا يعني أن يكون وقحا وأن يصدر تصريحات ضد الله".

كما وصف الحاخام خطوة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بأنها "معاداة للسامية"، وفقا لـ"لوفيغارو".

وندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في منشور له على منصة "إكس"، بتصريحات الحاخام، ووصفها بـ"غير المقبولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "أبلغ السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الجنائية".

من جانبه، ندد الحاخام الأكبر لفرنسا بهذه التصريحات، مشيرا إلى أن "المعني لم يشغل أي منصب حاخامي، ولم يتلق أي تدريب أو شهادة حاخامية في فرنسا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل
إيرلندا تنضم إلى الدول المقاطعة لإسرائيل
إيران: اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى
الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: غزة أرض فلسطينية محتلة
باكستان تعلن مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان
"وقف الحرب مقابل الأرض".. صفقة أمريكية روسية مرتقبة
"فوكس نيوز": قمة بوتين - ترامب قد تُعقد يوم الاثنين المقبل
الجيش الامريكي يخير المتحولين جنسياً.. الاستقالة أو الفصل القسري
إدارة ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في "ألكاتراز الجنوب"
ترامب يعلن: إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد بوتين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك