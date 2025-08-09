فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل

أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح "تحقيق عاجل" بعد أن وجّه حاخام، يعتقد أنه يقيم في الكيان الصهيوني، تهديدات بالقتل للرئيس الفرنسي، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، أنه "بناء على بلاغ وزير الداخلية، ومنصة "فاروس"، المخصصة الإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على العنف والكراهية عبر الإنترنت، تم فتح تحقيق بشأن "تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية".

وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نشر الحاخام الفيديو على منصة "يوتيوب"، وانتقد "قرار فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل".

وقال الحاخام في الفيديو، الذي بلغت مدته 37 دقيقة: "على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أنه من الأفضل له أن يجهز نعشه. سيريه الله ماذا يعني أن يكون وقحا وأن يصدر تصريحات ضد الله".

كما وصف الحاخام خطوة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بأنها "معاداة للسامية"، وفقا لـ"لوفيغارو".

وندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في منشور له على منصة "إكس"، بتصريحات الحاخام، ووصفها بـ"غير المقبولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "أبلغ السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الجنائية".

من جانبه، ندد الحاخام الأكبر لفرنسا بهذه التصريحات، مشيرا إلى أن "المعني لم يشغل أي منصب حاخامي، ولم يتلق أي تدريب أو شهادة حاخامية في فرنسا".