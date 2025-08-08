باكستان تعلن مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن قوات الأمن الباكستانية قتلت 33 مسلحا كانوا يحاولون العبور من أفغانستان ليلا، واصفا إياهم بأنهم "مدعومون من الهند".

وأشارت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني إلى أنه تم اعتراض المسلحين على الحدود وإطلاق النار عليهم، مضيفا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وطالبت باكستان باستمرار الحكومة الأفغانية بضمان إدارة فعالة للحدود من جانب أفغانستان.

وكثيرا ما تتبادل باكستان والهند، وهما جارتان نوويتان لهما تاريخ من الصراع، الاتهامات بدعم "المتمردين"، فيما تنفي نيودلهي دعم المسلحين في باكستان.