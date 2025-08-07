ترامب يعلن: إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في كلمة له، "لا أحب الانتظار طويلا وأعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا عار"، مردفا "سأفعل كل ما أستطيع لوقف القتل في أوكرانيا".

وأضاف "إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد بوتين"، مشددا بالقول "لا يجب على بوتين أن يلتقي زيلنسكي قبل أن يلتقي بي".

الى ذلك، قال ترامب "لو لم نفرض رسوما جمركية على دول أخرى لكنا عاجزين اقتصاديا".