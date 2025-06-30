بينهم اطفال ونساء حوامل.. احصائية جديدة بعدد ضحايا الضربات الإسرائيلية الغادرة الجبانة على ايران

أصدرت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، تحديثا بعدد ضحايا الحرب مع إسرائيل التي بدأتها تل أبيب يوم 13 من يونيو، واستمرت 12 يوما.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن "آخر حصيلة للطب العدلي، تفيد باستشهاد 935 شخصا تم التعرف إليهم إلى حد الآن بينهم 38 طفلا و132 امراة، بعضهن كن حوامل".

وأضاف جهانغير في مؤتمر صحافي أن "هذا العدوان والحرب المفروضة أسفرت عن استشهاد الناس الأبرياء وقيادات الحرس الثوري والعلماء النوويين الكبار".

وكانت إيران قالت بوقت سابق إن عدد الضحايا بلغ 610 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 4700 شخص، مؤكدة أنها "لاتخفي شهداءها".

في مقابل ذلك، احجم الجانب الاسرائيلي الجبان عن نشر معلومات دقيقة، فيما أشارت الإحصاءات الرسمية إلى مقتل حوالي 29-30 مدنيا، وإصابة أكثر من 1300 شخص وفقا لخدمة الإسعاف الإسرائيلي، فيما تحدثت بعض التقارير غير الرسمية عن مقتل ما لا يقل عن 200 مدني إسرائيلي، لكن الأرقام الرسمية لا تدعم هذا الرقم، ويبدو أن التكتم الإسرائيلي على الخسائر أدى إلى تضارب في الأرقام.