الصفحة الدولية

بينهم اطفال ونساء حوامل.. احصائية جديدة بعدد ضحايا الضربات الإسرائيلية الغادرة الجبانة على ايران


أصدرت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، تحديثا بعدد ضحايا الحرب مع إسرائيل التي بدأتها تل أبيب يوم 13 من يونيو، واستمرت 12 يوما.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن "آخر حصيلة للطب العدلي، تفيد باستشهاد 935 شخصا تم التعرف إليهم إلى حد الآن بينهم 38 طفلا و132 امراة، بعضهن كن حوامل".

وأضاف جهانغير في مؤتمر صحافي أن "هذا العدوان والحرب المفروضة أسفرت عن استشهاد الناس الأبرياء وقيادات الحرس الثوري والعلماء النوويين الكبار".

وكانت إيران قالت بوقت سابق إن عدد الضحايا بلغ 610 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 4700 شخص، مؤكدة أنها "لاتخفي شهداءها".

في مقابل ذلك، احجم الجانب الاسرائيلي الجبان عن نشر معلومات دقيقة، فيما أشارت الإحصاءات الرسمية إلى مقتل حوالي 29-30 مدنيا، وإصابة أكثر من 1300 شخص وفقا لخدمة الإسعاف الإسرائيلي، فيما تحدثت بعض التقارير غير الرسمية عن مقتل ما لا يقل عن 200 مدني إسرائيلي، لكن الأرقام الرسمية لا تدعم هذا الرقم، ويبدو أن التكتم الإسرائيلي على الخسائر أدى إلى تضارب في الأرقام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معاون وزير الخارجية الإيراني : لا مفاوضات مع واشنطن ما لم تتوقف الهجمات
استشهاد "الحاج يونس" العقل الميداني لفيلق القدس في سوريا خلال العدوان الاسرائيلي على ايران
بينهم اطفال ونساء حوامل.. احصائية جديدة بعدد ضحايا الضربات الإسرائيلية الغادرة الجبانة على ايران
الرئيس الإيراني: تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ردة فعل طبيعية
إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدعم كييف الهجوم الإسرائيلي
الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات النووية
غوتيريش: من المفيد الحد من حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي
الخارجية الإيرانية: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المفاوضات المقبلة مع الترويكا الأوروبية
لاريجاني يفجّر أسرار المواجهة: تهديدات بالاغتيال وخطة لإسقاط النظام الإيراني خلال أيام
بزشكيان: مستعدون لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الجوار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك