إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدعم كييف الهجوم الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، (30 حزيران 2025)، عن استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"تصريحات غير مبررة" صدرت عن مسؤولين أوكرانيين بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الاستدعاء جاء: "احتجاجاً على المواقف الرسمية لأوكرانيا التي أبدت دعماً صريحاً للعدوان"، معتبرة هذه التصريحات "غير مقبولة وتمثل انحيازاً واضحاً ضد الجمهورية الإسلامية".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أصدرت، أمس الأحد، بياناً أعربت فيه عن دعم كييف للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على منشآت إيرانية، واعتبرت أن هذه العمليات “توجه رسالة واضحة إلى النظام في طهران بأن مواصلة سياسة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط أمر غير مقبول”.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة اليوم الإثنين، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على مؤسسات وشركات إيرانية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي أوكرانيا لتنسيق تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.