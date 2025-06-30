غوتيريش: من المفيد الحد من حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اعتقاده بأنه من المفيد الحد من حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية، إذ جاء ذلك وفقا لما قاله غوتيريش في مقابلة مع قناة TVE الإسبانية، حيث تابع: "الأمم المتحدة منظمة واسعة للغاية. وهناك مشكلة أساسية هي مجلس الأمن". ووفقا له فإن مجلس الأمن "لا يملك الشرعية اللازمة لتمثيل عالم اليوم، وينبغي توسيع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس" وأشار إلى أنه "من المفيد الحد من حق النقض في ظروف معينة غير مقبولة على الإطلاق، مثل خطر الإبادة الجماعية".

في الوقت نفسه، أضاف الأمين العام أن مثل هذه الإصلاحات يصعب تطبيقها، وأن مجلس الأمن الدولي يعاني من "مشكلة في الفعالية".

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 10 أعضاء غير دائمين تتناوب خمس دول على عضويتها سنويا. وخلافا للدول الخمس الدائمة العضوية (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) لا تتمتع هذه الدول بحق النقض "الفيتو".

وكان غوتيريش قد صرح في وقت سابق بأن معظم دول الأمم المتحدة تدرك ضرورة إصلاح المنظمة. بدوره أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة توسيع مجلس الأمن الدولي، لا من خلال الدول الغربية، بل من خلال دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ورأى أن التخلي عن حق النقض في الأمم المتحدة هو أمر غير واقعي، وإلا ستصبح المنظمة عديمة الفائدة.