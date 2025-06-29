الصفحة الدولية

بزشكيان: مستعدون لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الجوار


أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، (29 حزيران 2025)، استعداد بلاده لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج.

وقال بزشكيان، في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، بحسب وسائل اعلام إيرانية: "إيران مستعدة للتعاون الشامل مع مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف "نؤمن بأن الخليج يمثل رمزًا للسلام والتعاون بين دول المنطقة."

وأوضح، إن "تعزيز العلاقات بين إيران وجيرانها يحمل رسالة سلام وأخوة وتنمية للعالم الإسلامي ودول المنطقة بأسرها."

وشدد بزشكيان على، ان "إيران مستعدة للتعاون الشامل مع مجلس التعاون الخليجي."

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