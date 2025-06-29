إيران: تخصيب اليورانيوم لن يتوقف ومفاوضات مشروطة من أمريكا مستحيلة

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، (29 حزيران 2025)، أن عملية تخصيب اليورانيوم في بلاده "لن تتوقف أبداً"، وذلك في تصريحات تعكس موقفاً إيرانياً حاسماً بشأن برنامجها النووي.

ونفى إيرواني في تصريح صحفي لوسائل اعلام أمريكية وجود أي تهديدات موجهة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لكنه أشار إلى أن مفتشي الوكالة لا يمكنهم في الوقت الراهن دخول المنشآت النووية الإيرانية.

وبخصوص إمكانية استئناف المفاوضات، أوضح إيرواني أن إيران مستعدة للتفاوض، إلا أن الظرف الحالي "ليس مناسباً" لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وشدد على أن "إذا أراد الأمريكيون إملاء شروطهم علينا فالتفاوض معهم مستحيل"، مؤكداً بذلك رفض طهران لأي محاولة لفرض شروط مسبقة في أي حوار مستقبلي.