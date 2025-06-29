الامام المفدى السيد الخامنئي :: لم ينجزوا شيئا ويضخمون كلامهم لإخفاء فشلهم

اتهم قائد الثورة الاسلامية في إيران الامام المفدى السيد علي الخامنئي، اليوم الأحد، (29 حزيران 2025)، الولايات المتحدة بـ"التضخيم المتعمد" لما جرى، بهدف التغطية على عجزها في تحقيق نتائج حقيقية.

وقال سماحته في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي مساء الأحد، أن "رئيس جمهورية أمريكا بالغ بشكل غير مألوف في وصف ما حدث، مما يدلّ على حاجته إلى هذا التهويل، كل من سمع تلك التصريحات يدرك أن وراءها حقيقة مختلفة."

وأضاف: "لم يتمكنوا من تحقيق شيء يُذكر، ولذلك يحاولون إخفاء الحقيقة خلف كلمات مبالغ فيها."

وتأتي تصريحات سماحته في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها المعتوه ترامب لقناة "فوكس نيوز"، زعم فيها أن القوات الأمريكية دمّرت المواقع النووية الإيرانية، وأن كل صاروخ أصاب هدفه بدقة، كما تفاخر باستقباله الطيارين الذين نفذوا الغارات على إيران في البيت الأبيض.