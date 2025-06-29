لاريجاني يعلن: نملك المعرفة النووية ونستطيع البناء

​أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران علي لاريجاني، الأحد، أن بلاده تملك المعرفة النووية وتستطيع البناء مرة أخرى.​

​وقال لاريجاني في تصريحات، "الهدف النهائي للهجوم الإسرائيلي الذي تم بدعم أمريكي هو تقسيم إيران".

وأضاف "سلوك مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجه ضربة قوية لنظام حظر الانتشار النووي، ونملك المعرفة النووية ونستطيع البناء مرة أخرى".

وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل" حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" يوم 13 حزيران بقصف طهران ومدن أخرى.