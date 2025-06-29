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مصدر إيراني: منعنا مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية


كشف مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد (29 حزيران 2025)، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول بعض المنشآت النووية الحساسة، كما تم إزالة كاميرات المراقبة التي كانت تراقب هذه المواقع.

وقال المصدر إن "القانون الجديد الذي شرعه البرلمان الإيراني الأربعاء الماضي وصادق عليه مجلس تشخيص مصلحة النظام الخميس أصبح نافذاً، وقمنا بتنفيذه وهي يلزم الحكومة بمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المنشآت النووية وإزالة كاميرات المراقبة".

وأضاف أن "مفتشي الوكالة وعلى رأسهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مكنوا إسرائيل من الوصول إلى "معلومات حساسة" تتعلق بالمنشآت النووية، مما دفع طهران لاتخاذ هذه الإجراءات الأمنية المشددة".

وتابع "إن دور رافائيل غروسي، في دعم وتشجيع الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، وكذلك في عمليات اغتيال العلماء النوويين، واضح تماماً".

وأكد المصدر الإيراني أن غروسي "أثبت عدم كفاءته لتحمل هذه المسؤولية" وأنه "يجب اتخاذ إجراءات ضده ومنع المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دخول المواقع النووية الإيرانية".

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مصدر إيراني: منعنا مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية
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