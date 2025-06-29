إيران تشكك بالتزام إسرائيل بوقف النار

قال رئيس أركان الجيش الإيراني إن بلاده "تشك تمامًا" في أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه قبل أسبوع.

وفقًا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، تحدث الجنرال عبد الرحيم موسوي مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان عبر الهاتف، قائلاً: "لم نبدأ الحرب، لكننا استجبنا بكل قوتنا".

ونقلت الوكالة عن موسوي قوله: "بالنظر إلى أننا نشك تمامًا في التزام عدونا بالتزاماته، بما في ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار، سنظل مستعدين للرد في حالة تكرار هجماتهم".

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أفادت أن الأمير خالد قد تلقى مكالمة هاتفية من موسوي، و"استعرضا العلاقات الثنائية في مجال الدفاع وناقشوا التطورات الإقليمية وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".