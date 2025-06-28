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بريطانيا.. ضبط 2.4 طن من الكوكايين في سادس اكبر عملية مصادرة بالتاريخ


 اعلنت قوات حرس الحدود البريطانية عن ضبط 2.4 طن من الكوكايين، بقيمة تقارب 96 مليون جنيه إسترليني، في عملية وُصفت بأنها سادس أكبر مصادرة للمخدرات في تاريخ المملكة المتحدة.

وأوضحت وزيرة الهجرة والمواطنة سيما مالهوترا :" ان العملية نفذت في ميناء بريطاني"، مشيرة إلى أن عصابات المخدرات تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، وأكدت التزام الحكومة بملاحقة هذه الجماعات الإجرامية".

وأشار مدير العمليات البحرية في قوات الحدود، تشارلي إيستو، إلى أن هذه العملية تُظهر تفوق القوات البحرية في مواجهة الجريمة المنظمة، حيث تم رصد الشحنة على متن سفينة في المياه الدولية".

وتأتي هذه المصادرة وسط ارتفاع قياسي في ضبط الكوكايين بالمملكة المتحدة، حيث سجلت السلطات في 2024 ضبط 26.57 طنًا من المخدرات بقيمة ملياري جنيه إسترليني".

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بريطانيا.. ضبط 2.4 طن من الكوكايين في سادس اكبر عملية مصادرة بالتاريخ
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