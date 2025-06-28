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مجلة أمريكية: بوابات فوردو النووية أغلقت عمداً قبل تعرضها للقصف


كشفت صور أقمار صناعية حديثة، اليوم السبت، عن مؤشرات تدل على غلق مداخل منشأة فوردو النووية الإيرانية عمداً قبل تعرضها لقصف أمريكي الشهر الحالي.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن صور أقمار صناعية جديدة تظهر وجود "أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية بإيران بعد أيام من الهجوم الأمريكي".

وأضافت أن "معدات ثقيلة لا تزال في مكانها وأعمال حفر إضافية في المنشأة"، لافتةً إلى "وجود مؤشرات على أن مداخل المنشأة ربما تم إغلاقها عمدا قبل الضربات".

وتابعت أن الصور تظهر كذلك "مشاهد لطرق جديدة ومواقع حفر قرب مداخل الأنفاق الرئيسية للمنشأة، وتشير إلى أن إيران ربما اتخذت إجراء استباقيا لتأمين مكونات حساسة بفوردو".

وجاء ذلك بعد اكثر من 7 أيام على قصف منشآت التخصيب النووية في ايران، والجدل المطوّل حول حجم تضررها من عدمه.

ونشرت "سي ان ان" في وقت سابق اليوم صوراً اخذت بالاقمار الصناعية، والتي أظهرت معدات حفر وتحريك التربة في فرودو، واخذت الصور يوم امس الجمعة 27 حزيران.

من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية جيفري لويس، بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية أظهر أن إيران تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان أيضا وليس في فوردو فحسب.

وقال لويس: "كان هناك عدد معتدل من المركبات المتواجدة في أصفهان يوم 26 يونيو"، مشيرا الى انه "تمت إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول منتصف صباح يوم 27 يونيو".

ووفقا لخبير الأسلحة، أظهرت صور إضافية التقطتها الأقمار الاصطناعية في 27 يونيو بواسطة شركة "بلانيت لابس" أن مدخل الأنفاق كان مفتوحا في ذلك الوقت.

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