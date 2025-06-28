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الحرس الثوري يهدد: أي مساس بمراجع الشيعة سيقابل بإبادة الأمريكيين في المنطقة


أطلق العميد محمد رضا نقدي معاون القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، تهديداً شديد اللهجة تجاه الولايات المتحدة، محذّراً من أن أي اعتداء على مراجع الشيعة سيؤدي إلى ردّ قاسٍ لن ينجو منه أي أمريكي في المنطقة.

وقال نقدي خلال مشاركته في مراسم تشييع عدد من القادة العسكريين في طهران: "في حال تم المساس بأي من مراجع التشيّع، فلن يبقى أي موظف أو مسؤول أمريكي في هذه المنطقة على قيد الحياة".

وأضاف في تصريحه ان، "جميع الدبلوماسيين والعسكريين والموظفين الأمريكيين سيكونون إما قتلى أو أسرى، حتى التهديدات الفارغة المتكررة من واشنطن، لن تمرّ من دون ردّ".

وفي رسالة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال نقدي: "اخْرس واجلس مكانك أيها الوقح".

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، وبعد تهديدات أمريكية باستهداف قادة من بينهم المرشد علي خامنئي ومراكز نفوذ إيرانية في المنطقة.

وردّ علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بلهجة شديدة على تصريحات ترامب، قائلاً: "عليه أن يفتح عينيه ويتوقف عن التفاهات".

ووصف نائيني الهجمات الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً على الأراضي الإيرانية، وانتهت بطلب وقف إطلاق النار، بأنها هزيمة مدوية لإسرائيل والولايات المتحدة، مضيفاً أن هذه الهزيمة "أربكت ترامب وأفقدته توازنه".

وقال المتحدث باسم الحرس، رغم خسارة العديد من القادة العسكريين الكبار خلال الحرب الأخيرة، إن "ترامب لا يزال يجهل حقيقة قوة الشعب الإيراني، ويعيش في أوهامه معتقداً أن الكلمات قادرة على تغيير الواقع".

وكان ترامب قد ظهر في مؤتمر صحفي الجمعة، مقلداً ملامح قائد الثورة الإيرانية، ودعاه إلى "قول الحقيقة والاعتراف بالهزيمة".

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