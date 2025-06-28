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هجوم انتحاري لطالبان يوقع 42 شخصا بين قتيل وجريح شمال غرب باكستان


أفاد مسؤولون محليون وضباط شرطة لوكالة "فرانس برس" بأن هجوما انتحاريا تبنته حركة "طالبان" الباكستانية أسفر عن مقتل 13 جنديا باكستانيا وإصابة 29 شخصا، بينهم مدنيون.

وقال مسؤول حكومي محلي في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "صدم انتحاري بسيارة مفخخة قافلة عسكرية، أسفر الانفجار عن مقتل 13 جنديا باكستانيا وإصابة 10 من أفراد الجيش و19 مدنيا".

وقال ضابط شرطة في المنطقة لوكالة "فرانس برس": "تسبب الانفجار أيضا في انهيار سقفي منزلين، مما أدى إلى إصابة ستة أطفال".

وأضاف مسؤول إداري أن حالة جنود أربعة مصابين حرجة.

وتبنى الهجوم الجناح الانتحاري لجماعة "حافظ جول بهادور" المسلحة، وهي فصيل تابع لحركة "طالبان" الباكستانية.

وشهدت باكستان تصاعدا حادا في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في كابل عام 2021، حيث اتهمت إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه "طالبان".

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، قتل نحو 290 شخصا، معظمهم من مسؤولي الأمن، في هجمات منذ بداية العام على يد جماعات مسلحة تقاتل الحكومة في كل من خيبر بختونخوا وبلوشستان.

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