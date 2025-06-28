شمخاني يشارك شخصيا في تشييع ضحايا الحرب الإسرائيلية بطهران رغم إصاببته

حضر مستشار خامنئي، علي شمخاني، شخصيا مراسم التشييع الشعبية، التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، رغم إصابته بالهجوم الإسرائيلي يوم 13 يونيو، حيث نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة شمخاني يتكئ على عصا ومحاطا بمرافقيه، تحت عنوان "حضور مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في العاصمة طهران".

فيما احتشد آلاف الإيرانيين صباح اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع 60 شهيدًا، بينهم قادة عسكريون وعلماء ذرة، في العاصمة طهران ممن استشهدوا جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد، إذ انطلقت مواكب التشييع من ساحة الثورة إلى ساحة الحرية في طهران وسط حشود غفيرة من المواطنين والمسؤولين العسكريين.

وأظهرت لقطات مصورة حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني بين الحشود.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت بوقت سابق أن عدد الشهداء في إيران بلغ 610 أشخاص على الأقل، وتشمل هذه الحصيلة الضحايا المدنيين فقط، من بينهم 13 طفلا وخمسة من الطواقم الطبية، إضافة إلى إصابة أكثر من 4700 شخص.

كما استشهد عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين في الأيام الأولى للهجوم.

وكانت الأنباء تضاربت حول استشهاد شمخاني، بعد إصابته في الغارات الإسرائيلية الأولى على إيران والتي استشهد فيها عدد كبير من القادة العسكريين.