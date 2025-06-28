الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي عسكرياً

صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، بأن ملف إيران النووي لن يحل بشكل نهائي عسكرياً، وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق، حيث ذكر غروسي: "لا نعرف أين يمكن أن يكون اليورانيوم الإيراني المخصب الآن"، مشيراً الى أنه "يمكن أن يكون جزءاً من اليورانيوم الإيراني المخصب قد دمر".

وتابع، أن "إيران كان لديها برنامج نووي واسع وطموح وقد يكون جزءاً منه لا يزال قائماً"، مردفاً بأن "إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية، ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها".

كما أشار الى أنه "لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي بالعمل العسكري، وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق".