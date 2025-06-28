عراقجي: إن أدت الأوهام لأخطاء أسوأ فلن نتردد في كشف قدراتنا الحقيقية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، ان بلاده لن تترد في كشق قدراتها الحقيقية إذا أدت الأوهام لأخطاء جديدة أسوأ تجاهها، حيث ذكر عراقجي في تصريحات صحفية إنه "إذا كان ترامب لديه رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق فعليه أن يتخلى عن لهجته غير المقبولة مع المرشد".

وأضاف " لن نسمح لأحد بتقرير مصيرنا وإذا أدت الأوهام لأخطاء أسوأ فلن نتردد في كشف قدراتنا الحقيقية"، فيما لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "النظام الإسرائيلي لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب القصف بصواريخنا".