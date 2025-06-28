ترامب ينتقد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا ويصفه بـ "الغبي"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مجددا في المكتب البيضاوي ووصفه بأنه "شخص غبي".

وقال ترامب: "أود أن يستقيل" قبل انتهاء ولايته، مضيفا أن باول قام "بعمل سيء" بعدم خفض أسعار الفائدة.

وأضاف ترامب "إنه لا يفهم الأمر".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو 2026، ومن المتوقع أن يرشح ترامب خليفة له خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكمًا في مايو خفّف من المخاوف بشأن إمكانية إقالة ترامب لباول، إذ اعتبر القضاة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيان "مستقل في هيكليته، وشبه خاص".