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مهمتها رصد شبكات التجسس.. انشاء قوة استخباراتية جديدة من النخبة في ايران


كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، عن انشاء قوة استخباراتية جديدة من النخبة في ايران، تضم الالاف من الجنود.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية إن "القوة الاستخباراتية الجديدة، مهمتها كشف شبكات التجسس و القضاء عليها".

وأضافت أن مهمة هذا الجهاز الأمني تحديد هوية الجواسيس واعتقالهم والقضاء عليهم وإحالتهم إلى القضاء ومراكز الاستجواب والسجون.

كما أشارت إلى أنه "تم الكشف الكامل عن تفاصيل شبكات التجسس المحلية التي تسللت إلى البلاد خلال الحرب مع إسرائيل، بالتعاون المشترك مع وكالات استخبارات صينية وروسية".

وخلال الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل على مدار 12 يومًا، شهدت إيران حملة داخلية شرسة غير مسبوقة.

فقد أعلنت السلطات بشكل متواصل عن تفكيك "شبكات تجسس إسرائيلية"، في ما يبدو أنه جبهة داخلية موازية للصراع العسكري.

واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 700 شخص بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وفقًا لوكالة "نور نيوز" الإيرانية الرسمية.

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مهمتها رصد شبكات التجسس.. انشاء قوة استخباراتية جديدة من النخبة في ايران
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