المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: البرنامج النووي سيواصل مساره

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، أن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواصل مساره في إطار الأهداف السلمية.

وقالت مهاجراني في تصريح تلفزيوني إنه "من الآن فصاعداً ستتخذ علاقتنا وتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلاً جديداً"، مبينة أن "السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية وصمتها إزاء الأعمال العدوانية الإسرائيلية وجّه ضربة قوية لمصداقية ادعاءاتها حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وأضافت أن الصمت أو الدعم الضمني من قبل بعض القوى يجعلها شريكة في جرائم الحرب، موضحة أن إيران ليست من بادر بالحرب ولن تتراجع عن الدفاع المشروع.

وتابعت المتحدثة: "الجمهورية الإسلامية مستندة إلى قدراتها الوطنية تمتلك استعداداً كاملاً لأي سيناريو وأي تهديد محتمل، كما أن الأمن الوطني الإيراني هو خطنا الأحمر وأي تهديد سيواجه برد حازم".

وأشارت مهاجراني إلى أن "رسالة إيران هي رسالة سلام وتعاون إقليمي ومواجهة للأحادية والاحتلال".