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بزشكيان: لو لم ترد طهران على اسرائيل لكانت المنطقة ستواجه حرباً شاملة


أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، أنه لو لم ترد طهران على العدوان الإسرائيلي لكانت المنطقة ستواجه حرباً شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

وقال بزشكيان في تصريح صحفي، إن "العدوان الإسرائيلي على إيران جريمة تنتهك القوانين الدولية"، مبينا، أن "الكيان الإسرائيلي ارتكب عدوانه على إيران في ظل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف، أن "العدوان الأمريكي على المنشآت النووية ضربة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولا يمكن ترميمها"، مؤكدا، أنه "إذا لم ترد إيران على العدوان الإسرائيلي لكانت المنطقة ستواجه حرباً شاملة لا يمكن السيطرة عليها".

وأشار الى، أنه "يتوجب على المجتمع الدولي اليوم أكثر من السابق إنهاء التساهل مع جرائم الكيان الإسرائيلي".

ودعا بزشكيان "الدول الصديقة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإدانة العدوان الإسرائيلي وتهديده السلم والأمن الدوليين".

وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 حزيران الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

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