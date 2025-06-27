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وكالة فارس: تقرير ينفي دخول الموساد إلى داخل فوردو النووية


 

نفت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، دخول كوماندوز إسرائيليين إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية، وقالت إنها مجرد "خدعة" لتعظيم صورة العدو ضمن حرب إعلامية مستمرة، إذ كتبت الوكالة في تقريرها: "في الوقت الذي زعم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إلى منشأة فوردو النووية وروجت بعض القنوات على شبكات التواصل الاجتماعي صورا مفبركة لتأكيد هذا الادعاء، نفت مصادر مطلعة صحة هذه المزاعم".

وذكرت أنه وبعد الهجوم على منشأة فوردو النووية، ادعى ترامب تدمير المنشأة بالكامل وأعلن أن قوات "الموساد" توجهت إلى هناك بعد قصف فوردو وصورت أثار القصف وسيتم نشر توثيق ذلك قريبا.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن بعض القنوات التي وصفها بـ"المعادية" كررت يوم الخميس، ادعاء ترامب بنشر صور لا تظهر أي أثر لموقع فوردو.

وأوضحت وكالة "فارس" أنه في إحدى الصور المنشورة، يعبر الكوماندوز زقاقا ويقول أحدهم في الصور: "هؤلاء ينزلون من المروحية"، في حين لا توجد منازل ضمن دائرة نصف قطرها عشرات الكيلومترات من منشأة فوردو.

كما أكدت الوكالة في السياق، أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق إخلاء موقع فوردو النووي قبل تعرضه للهجمات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الحماية المشددة في فوردو تجعل مثل هذا الاختراق مستحيلا.

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