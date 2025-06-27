الحكومة الإيرانية : إسرائيل دفعت ثمن الخطأ

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا بعدوانها على إيران ودفعت ثمن هذا الخطأ، حيث ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "ما أعلنه الكيان الصهيوني في البداية كأهداف استراتيجية تحول عمليا إلى إخفاقات عسكرية وأمنية ودولية"، مشيرة إلى أن "قوة الردع والدفاع الإيرانية لم تصمدا فحسب بل تعززت الإرادة الوطنية للحفاظ على الاستقلال والأمن والسيادة الوطنية أكثر من أي وقت مضى".

كما أشارت إلى أن "ما حدث في الميدان أظهر أن إيران تمتلك مستوى عال من الجاهزية وقدرة على الرد المتماثل وغير المتماثل"، وقالت: "ردنا على إسرائيل كان حاسما ومشروعا ورادعا".

فيما شددت مهاجراني أن "البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواصل مساره في إطار الأهداف السلمية".