إيران تعلن اعتقال عميل للموساد في خراسان حاول نقل معلومات عسكرية خطيرة لإسرائيل

أفادت وكالة "فارس" بأن حرس الثورة الإيراني في محافظة خراسان الشمالية ألقى القبض على عميل لـ"الموساد" الإسرائيلي حاول تقديم معلومات عن الصناعة الدفاعية في إيران.

وأوضح حرس الثورة الإيراني في محافظة خراسان الشمالية، في بيان: "حرس المحافظة، ومن خلال الإجراءات الاستخبارية منذ الأيام الأولى لبداية الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، ومن خلال المراقبة الاستخبارية على مدار الساعة وفي الوقت المناسب، تم اعتقال أحد العناصر الخائنة المرتبطة بالكيان الصهيوني الذي حاول تقديم معلومات بشأن أحد المراكز المرتبطة بالصناعة الدفاعية في البلاد في الوقت المناسب وتقديمه إلى السلطة القضائية".

وأضاف: "نطلب منكم يا أهالي خراسان الشمالية مساعدتنا في الحفاظ على أمن المحافظة من خلال الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة في الوقت المناسب".

ولا تزال السلطات الإيرانية تعلن باستمرار عن إلقاء القبض على جواسيس وتفكيك شبكات من العملاء الذين جندهم "الموساد" الإسرائيلي لمهام داخل البلاد خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية.