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عراقجي : اسرائيل هي التي طلبت ايقاف اطلاق النار


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن "طهران لم تطلب وقف إطلاق النار بل الكيان الصهيوني هو من طلب ذلك".

 

وقال عراقجي: "يصدر الرئيس الأمريكي أحيانا تصريحات متناقضة ساعة بعد ساعة. قد يبدو هذا غريبا بعض الشيء، لكنه واقع، وقد نشهد منه عدة تغريدات أو مقابلات متناقضة في يوم واحد".

وأضاف: "في تلك اللحظة، عندما طرح الطرف الآخر رواية مفادها أن الوساطة أو المفاوضات جرت وأن إيران هي الجهة الطالبة، حاولت على الفور تحييد هذه الرواية وتوضيح الحقيقة بتغريدة نشرتها في الساعة الرابعة صباحا، لم نطلب وقف إطلاق النار بل الكيان الصهيوني هو من طلب ذلك".

كما أوضح وزير الخارجية الإيراني، قائلا: "أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الصهيوني أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا".

وتابع عراقجي: "لقد مررنا بتجربة بالغة الأهمية. قاومنا لسنوات الحرمان من حقوقنا، وفرض علينا في المرحلتين الأولى والثانية جميع أنواع الضغوط والعقوبات، واستخدموا كل أنواع التهديدات والحيل، وحاولوا استدراجنا إلى هذه المفاوضات، وعندما رأوا أنها لم تجد نفعا، لجأوا إلى الحرب. لقد استخدموا كل الوسائل لحرمان الشعب الإيراني من حقوقه".

كما أكد أن "القرارات في نهاية المطاف ستتخذ بناء على مصالح الشعب الإيراني، ولا ينبغي أخذ بعض التكهنات بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة على محمل الجد"، موضحا أن "هناك مباحثات ومداولات داخلية بشأن مصالح الشعب الإيراني وهي مسألة منفصلة عن التفاوض".

وشنت إسرائيل في 13 يونيو هجوما ضد إيران دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.

ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.

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