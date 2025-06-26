إيران تعتقل 26 شخصا على صلة بالموساد جنوب غربي البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن اعتقال 26 شخصا على الأقل في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد،

وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن جهاز استخبارات الحرس الثوري هو من نفذ عملية الاعتقال، وذكرت أن بعض المعتقلين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وبحسب بيان الحرس الثوري، اعترف معظم الموقوفين بأنشطتهم التي شملت "أعمالا أمنية، وإثارة اضطرابات عامة، وأعمال تخريب".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، مصادرة معدات تقنية وعسكرية وأجهزة اتصال كانت في حوزة هؤلاء العملاء.

من بين التهم الموجهة للمعتقلين: توجيه ومراقبة طائرات بدون طيار، تصنيع قنابل محلية الصنع، تصوير مواقع عسكرية حساسة، وإرسال معلومات للجيش الإسرائيلي.

وفي طهران، أعلنت قوى الأمن الداخلي اعتقال جاسوس في مترو العاصمة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن شرطة مترو طهران اشتبهت بأحد الأشخاص أثناء تنقله، فتم اعتقاله على الفور، وتبين بعد فحص معداته التقنية وهاتفه المحمول، أنه قام بتسجيل مواقع عسكرية حساسة باستخدام شريحة إلكترونية، وأرسلها إلى أرقام مجهولة، كما تلقى تعليمات باللغة العبرية.

وقد تم تسليم المتهم مع المعدات المضبوطة إلى الشرطة المتخصصة والسلطة القضائية لمواصلة التحقيقات.

وكانت تقارير رسمية أشارت إلى اعتقال أكثر من 700 شخص في مختلف المحافظات بتهم التعاون مع إسرائيل خلال فترة الحرب الأخيرة.

وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الذي أنهى حربا استمرت 12 يوما بين البلدين.