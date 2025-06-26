صحيفة طهران تايمز : إسرائيل حاولت تنفيذ تفجير داخل أمريكا وتتهم بعدها ايران بذلك

كشفت صحيفة طهران تايمز، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، عن مؤامرة خطيرة كانت تخطط لها إسرائيل لتنفيذ تفجير داخل الأراضي الأمريكية، بهدف تحميل إيران المسؤولية، ودفع واشنطن إلى شن حرب شاملة ضد الجمهورية الإسلامية.

وبحسب الصحيفة الإيرانية الناطقة بالانجليزية فإن "المعلومات المتوفرة أظهرت أن الخطة الإسرائيلية كانت تقوم على تنفيذ (هجوم مدمر) داخل الولايات المتحدة، بالتوازي مع فبركة أدلة تشير إلى تورط طهران، في محاولة لتضليل الرأي العام الأمريكي وتهيئته لتأييد رد عسكري واسع النطاق".

وأكد التقرير أن "إيران، ومن خلال معلومات استخباراتية تم تبادلها مع دولة صديقة لم يُكشف عن اسمها، تمكنت من كشف المخطط في مراحله الأولية، وسارعت إلى إبلاغ الجهات الأمنية الأمريكية المختصة، ما ساهم في إحباط التفجير قبل وقوعه ومنع انزلاق الأمور نحو مواجهة مباشرة".

وقالت الصحيفة إن "هذا المخطط الخطير يعكس سعي إسرائيل لافتعال أزمة أمنية داخل الولايات المتحدة، لتوريطها في حرب جديدة مع إيران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة".

وفي تطور متصل، أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أنها اعتقلت 11 مواطناً إيرانياً في عملية أمنية جرت نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بتهم تتعلق بـ(أنشطة إرهابية محتملة)، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

كما اعتُقل مواطن أمريكي بتهمة إيواء أحد المتهمين الإيرانيين وتهديده بإطلاق النار على عناصر من ICE.

وفي تقرير لشبكة NBC الأمريكية، نقل عن مصادر رسمية قولها إن إيران كانت قد حذّرت مسبقاً من تنفيذ عمليات انتقامية داخل الأراضي الأمريكية، في حال أقدمت إدارة ترامب على شن هجمات ضد منشآت نووية إيرانية.