إيران تعلن استشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، استشهاد اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) في العدوان الإسرائيلي.

وذكرت القوة، في بيان، أن "اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) استشهد متأثراً بجراحه جراء العدوان الإسرائيلي".

وأشارت الى أن "الحاج رمضان سيوارى جثمانه الثرى في مقام السيدة معصومة "عليها السلام " في قم المقدسة بعد انتهاء مراسيم التشييع".

يذكر ان الشهيد الحاج رمضان كما يسميه الفلسطينيين مسؤول الملف الفلسطيني وكانت لديه ارتباطات وثيقة بالمقاومة الاسلامية في فلسطين