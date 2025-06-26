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سماحة السيد الخامنئي(دام ظله): أمريكا دخلت الحرب لأنها شعرت أن "الكيان الصهيوني" سيدمر بالكامل


 

 

وجّه المرشد الأعلى سماحة السيد علي الخامنئي(دام ظله)، اليوم الخميس 26 حزيران تهنئة بمناسبة انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "الكيان الصهيوني"، إذ ذكر سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) في منشور مقتضب على منصة إكس (تويتر سابقا): "أهنئكم بالنصر على الكيان الصهيوني"، فبحسب ما نقلت وكالة "إرنا"، قال المرشد الأعلى: "أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "أرى من الضروري أن أتقدم ببعض التهاني للشعب الإيراني العظيم:

أولا؛ أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف. مع كل هذا الضجيج، ومع كل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".

كما ذكر السيد  الخامنئي، إن "النظام الأمريكي دخل في الحرب المباشرة لأنه شعر أنه إذا لم يدخل فإن النظام الصهيوني سوف يدمر بالكامل، وهنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية ووجهت صفعة قوية للولايات المتحدة".

 كذلك نشر حساب سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)على إكس أنه سيلقي بعد دقائق كلمة مصورة ستكون أول رسالة له منذ إعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل".

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