فرنسا تعلن أنها ساعدت إسرائيل بالتصدي للمسيرات الإيرانية

صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مساء الأربعاء بأن الجيش الفرنسي شارك في جهود اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، فقد ذكر ليكورنو خلال نقاش برلماني حول الوضع في الشرق الأوسط: "أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام الأخيرة خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها جمهورية إيران الإسلامية ضد إسرائيل، سواء بأنظمة أرض-جو أو بطائراتنا المقاتلة من طراز رافال".

كما لفت الوزير الفرنسي إلى أن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي و1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.