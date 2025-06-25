قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نثق بالعدو الوحشي وجاهزون للرد الفوري

أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، أن بلاده لا تضع أي ثقة بما وصفه بـ"العدو الوحشي"، مشدداً على الجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد أو اعتداء.

وقال باكبور في تصريح نقله الإعلام الإيراني، إن "جميع المقاتلين الإيرانيين في حالة تأهب دائم وأيديهم على الزناد، ونحن مستعدون للرد الفوري على أي حماقة يرتكبها العدو، تماماً كما حدث في المواجهة الأخيرة التي استمرت 12 يوماً".

وأضاف: "لم ولن نثق يوماً بهذا العدو المتوحش، وإذا ما ارتكب خطأ جديداً فسنواجهه بشجاعة ودون تردد، دفاعاً عن الوطن وكرامته".

وفي سياق متصل، وجّه باكبور شكره وتقديره للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، واصفاً قيادته خلال المعركة الأخيرة بـ"الحكيمة والمدبّرة"، كما ثمّن دور الحكومة بكامل أعضائها والوزارات والمؤسسات الرسمية في "دعم العمليات الميدانية ومساندة المقاتلين".

وأشار القائد العسكري الإيراني إلى الدور البارز الذي لعبه مجلس الشورى الإسلامي، لا سيما رئيس البرلمان، في مساندة المؤسسة العسكرية، معبّراً أيضاً عن شكره للسلطة القضائية وجميع المسؤولين ووسائل الإعلام.

وختم باكبور تصريحه برسالة إلى الشعب الإيراني، قائلاً: "الحق يُقال، لقد حصل شعبنا على الدرجة الكاملة. نوجّه تحية تقدير لكل فرد من هذا الشعب العظيم الذي أثبت أنه السند الحقيقي للمقاومة والصمود".