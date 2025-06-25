إيران تُعدم 3 جواسيس متهمين بالعمل لصالح الموساد في أورمية

أعلنت السلطات القضائية في مدينة أرومية شمال غرب إيران، اليوم الاربعاء (25 حزيران 2025)، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جواسيس قالت إنهم عملوا لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك في إطار ما وصفته بـ"استمرار الإجراءات الصارمة ضد العملاء المرتبطين بإسرائيل".

وبحسب وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فإن إدريس عالي بن صالح، وآزاد شجاعي بن عبدالرحمن، ورسول أحمد رسول بن أحمد، أُدينوا بإدخال معدات خاصة لتنفيذ عمليات اغتيال إلى داخل البلاد، وتمت محاكمتهم بتهمة المحاربة والإفساد في الأرض من خلال التعاون مع دول أجنبية معادية، وعلى رأسها إسرائيل.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين استغلوا غطاء شحنات من المشروبات الكحولية لتهريب معدات التصفية الجسدية، والتي استخدمت لاحقًا في اغتيال شخصية داخل إيران لم يتم الكشف عن هويتها.

وقالت إنه بعد استكمال مراحل المحاكمة والتصديق على الأحكام في المحكمة العليا الإيرانية، نُفذ الحكم صباح اليوم في سجن أورمية، حيث جرى إعدام المتهمين شنقاً.

وتأتي هذه العملية في ظل سلسلة اعتقالات وإعدامات شملت عددًا من المتهمين بالتجسس لصالح الموساد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب.