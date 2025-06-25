إيران تطالب إسرائيل وأمريكا بدفع تعويضات جراء الحرب

طالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، إسرائيل والولايات المتحدة بدفع تعويضات جراء الهجمات التي نفذها البلدان ضد مواقع نووية وعسكرية إيرانية خلال الحرب التي دارت رحاها لمدة 12 يوما والتي توقفت أمس الثلاثاء.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، خلال جلسة للبرلمان، إنه "يجب مطالبة إسرائيل والولايات المتحدة بدفع تعويضات لإيران، على خلفية الخسائر التي لحقت بها خلال العدوان العسكري الأخير الذي استمر 12 يومًا".

وأضاف سليمي، أن "الهجمات التي شنها النظام الإسرائيلي، وكذلك الاعتداء الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، تستوجب تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا جادًا"، مشددًا "على ضرورة تحميل الطرفين مسؤولية قانونية واعتبارهما أطرافًا معتدية".

وتابع "يجب أن تُطالب إيران بالحصول على تعويضات عن الأضرار المادية والاستراتيجية التي لحقت بالبنية التحتية، لا سيما في القطاع النووي، جراء العدوان".

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ سياسية داخل البرلمان الإيراني لدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودولية ضد إسرائيل وأمريكا، في وقت تستمر فيه طهران بتوثيق حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجمات.