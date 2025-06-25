مفارقات في أمريكا.. سيناتور يهودي مناهض للصهيونية يرشح "سياسيا شيعيا" عمدة لنيويورك

يقترب السياسي الامريكي زهران ممداني، لان يكون اول مسلم على الاطلاق يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك، لكن القصة الاستثنائية هذه لا تتوقف على هذا الامر فحسب بل تحمل مفارقات أخرى، فممداني مسلم شيعي اثني عشري، مرشح لمنصب عمدة نيويورك ويدعم ترشيحه عضو كونغرس "يهودي" لكنه مناهض للصهيونية.

وأعلن زهران ممداني فوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعمدة مدينة نيويورك بعد أن أقر منافسه أندرو كومو بالهزيمة في مفاجأة مذهلة.

واشارت وكالة اسوشيتد برس الى ان ممداني حاز على مركز مسيطر بعد ساعات قليلة من اغلاق صناديق الاقتراع، رغم أن النتيجة النهائية للسباق ستحسم بناءً على فرز الأصوات، وممداني هو عضو الجمعية التشريعية للولاية منذ عام 2021، وسيكون أول عمدة مسلم وأمريكي من أصل هندي للمدينة في حال انتخابه.

وممداني ولد عام 1991، في اوغاندا، وهاجر الى الولايات المتحدة الامريكية منذ طفولته، وهو مسلم شيعي اثني عشري، وقام بترشيحه لهذا المنصب ودعمه السيناتور الأمريكي اليهودي بيرني ساندرز، لكنه له مواقف معارضة ورافضة للابادة الإسرائيلية ضد غزة.