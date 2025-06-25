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الرئيس الإيراني: نؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية شرط أن يشمل ذلك إسرائيل


قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، ان بلاده تؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية شرط أن يشمل ذلك إسرائيل.

وأوضح في تصريح صحفي، أن "التعاطف الذي نشأ بين الشعب والمسؤولين خلال حرب الـ12 يوما يُمثل فرصة لتغيير نظرة الإدارة وسلوك المسؤولين، قائلا: لقد جعلنا الكيان الصهيوني ندرك أكثر من أي وقت مضى أن كل الشعب الإيراني هو القادر على الدفاع عن البلاد.

فيما أكدت الحكومة الإيرانية، ان "دفاعنا الوطني أجبر الكيان الصهيوني وأسياده على الاستسلام واقتراح وقف إطلاق النار".

وأشارت الى، ان "سياستنا واضحة بأننا لن نبدأ أي عدوان لكن سنكون من ينهي اعتداءات ومغامرات العدو".

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل اليوم الاربعاء يومه الثاني بعد حرب استمرت 12 يوما، وسط دعوات دولية إلى العودة للمفاوضات والتوصل إلى تسوية دائمة تحول دون تجدد الصراع.

وفي آخر التطورات، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في انتظار تصديقه من مجلس صيانة الدستور.

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