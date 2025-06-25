‏ترامب: إيران خاضت حربا بشجاعة وسنقابل مسؤوليها الأسبوع القادم

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بان إيران خاضت حربا بشجاعة، فيما اشار الى انه سيتم مقابلة المسؤولين الايرانيين الاسبوع القادم، إذ ذكر ترامب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية اكدت نجاح الهجمات في تأخير برنامج إيران النووي لسنوات"، لافتا الى ان "وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في إيران".

وأضاف ان "30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأمريكية أثناء هجومنا ودمرت أهدافها بدقة في إيران"، لافتا الى ان "طياري بي 2 أنجزوا عملا متقنا باستهداف منشأة فوردو الإيرانية وعادوا إلى الولايات المتحدة بسلام".

وتابع ان "52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى إيران لترد على ما ظنوا أنه انتهاك لوقف إطلاق النار وطلبت منها العودة"، موضحا ان "إيران خاضت حربا بشجاعة والإيرانيون يريدون المال لإعادة بناء دولتهم والصين يمكنها شراء النفط منهم".

واكد "اننا ضربنا إيران بقوة قبل أن تتمكن من نقل أي مواد نووية من المنشآت التي قصفناها"، لافتا الى ان "الحرب انتهت وقد أطلب من إيران تعهدا بعدم استئناف نشاطاتها النووية".

وبين "اننا ‏سنقابل الإيرانيين الأسبوع القادم".