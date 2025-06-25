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نائب وزير الخارجية الإيراني: واشنطن هي من بعثت لطهران الرسائل لوقف الحرب


أكّد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أنّ واشنطن هي من بعثت الرسائل إلى إيران لوقف الحرب، محذّراً من أنّ أيّ اعتداء على البلاد سيجري الردّ عليه.

وشدّد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع قناة الميادين أنّ الولايات المتحدة هي من بعثت لإيران الرسائل لوقف الحرب، مشيراً إلى أنّ بلاده شنّت هجوماً على قاعدة تخضع لسلطة أميركا.

وأكّد سعيد خطيب زاده أنّ واشنطن يجب أن تعوّض الخسائر التي لحقت بالمنشآت الإيرانية وسنقدّم شكاوى في الأمم المتحدة، مستنكراً قصف العلوم والقدرات الفنية والتقنية في البلاد.

ونبّه سعيد خطيب زاده إلى أنّ "إيران حضارة ولا يمكن القضاء عليها"، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن يعلم ذلك.

أيّ اعتداء ستردّ عليه إيران

وبشأن العدوان الإسرائيلي، أكّد سعيد خطيب زاده أنّ إيران عازمة على المقاومة، وأنّ "الكيان الاسرائيلي تلقّى صفعة كبيرة".

وأضاف أنّ "طهران القوية المقاومة وقفت بوجه الاعتداء الإسرائيلي وصمدت"، متوجّهاً إلى المستوطنيين الإسرائيليين داعياً إياهم إلى أنّ يعلموا بأنهم ضحايا الأخطاء الاستراتيجية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وحذّر سعيد خطيب زاده من أنّ أي اعتداء يحصل على إيران سيجري الردّ عليه، وقال "نحن متأهّبون للردّ على أيّ اعتداء".

ولفت سعيد خطيب زاده إلى أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يجب أن يتعرّض للمساءلة، مؤكّداً أنّ غروسي "أدى دوراً مؤسفاً من أجل تحضير الأرضية للمواجهة".

الاعتداءات تمسّ بالدبلوماسية

على صعيد الدبلوماسية، ذكّر خطيب زاده أنّ إيران أعلنت بشكل صريح أنّ الاعتداءات التي حصلت تمسّ أصل الدبلوماسية، وقال "إيران لا تثق بمفاوض خطّط ضدّها".

وشدّد نائب وزير الخارجية الإيراني أنّ ما لم يتحقّق في العدوان لن يتحقّق بالدبلوماسية.

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال حيّز التنفيذ، اليوم عند الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة.

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