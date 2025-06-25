إيران تؤكد: لن نتخلى عن برنامجنا النووي.. والعودة للمفاوضات مشروطة بوقف العدوان

أكدت إيران، اليوم الثلاثاء (24 حزيران 2025)، على لسان وزير خارجيتها ومندوبها في مجلس الأمن، أن برنامجها النووي السلمي مستمر، ولن يخضع لأي تهديد أو ضغط خارجي، مشيرة إلى أن العودة لطاولة المفاوضات "مشروطة بوقف العدوان العسكري على أراضيها".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح صحفي: "البرنامج النووي الإيراني مستمر، وأي حديث عن العودة للمفاوضات يجب أن يسبقه وقف كامل للعدوان على بلادنا"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت داخل إيران.

من جانبه، قال مندوب إيران الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني: "إيران اليوم مرفوعة الرأس عقب انتهاء العدوان، ولم تدفعها الحرب إلى الاستسلام"، مشددًا على أن طهران "لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي"، مؤكدًا أن "لا أدلة على اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف: "إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكنها لن ترضخ لأي تهديد أو ابتزاز تحت غطاء المفاوضات".