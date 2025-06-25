رئيس وزراء إيطاليا السابق: ترامب ارتكب خطأ تاريخيا بضرب المنشآت النووية الإيرانية

اعتبر رئيس وزراء إيطاليا السابق زعيم حركة "النجوم الخمسة" المعارضة جوزيبي كونتي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ تاريخيا بضرب المنشآت النووية في إيران.

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا": ترامب ارتكب خطأ تاريخيا، وسيطالبه ناخبوه بردود حاسمة خلال الانتخابات النصفية"، مؤكدا أن بلاده ترفض المشاركة في أي تصعيد عسكري، حتى بصورة غير مباشرة.

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤيد نظام الحكم الديني في إيران، لكن تشريع استخدام القوة الأحادية الجانب خارج القانون الدولي يفتح الباب أمام أسوأ الأنظمة الاستبدادية لامتلاك أسلحة نووية".

وأكد أن التغاضي عن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران يضعف منطق إدانة التصرفات الروسية في أوكرانيا، داعيا إلى موقف متوازن يحترم القانون الدولي.